Le smart TV Xiaomi su Amazon sono finalmente realtà: prezzi a partire da 199€

Se avete sempre voluto mettere le mani su una smart TV della compagnia cinese e siete in attesa dell'occasione perfetta… beh, finalmente il momento è giunto! Xiaomi Mi TV 4A e Mi TV 4S (per un totale di tre modelli) debuttano oggi su Amazon con spedizione Prime e tutti i vantaggi del caso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del caso ed i prezzi delle smart TV Xiaomi disponibili.

Xiaomi Mi TV 4A e 4S arrivano su Amazon, con tanto di spedizione Prime: ecco i prezzi

La Xiaomi Mi TV 4A (disponibile a 199€) è la soluzione base del colosso cinese: dotata di un pannello da 32 pollici HD, con supporto DVB-S2, DVB-C e DVB-T2 e sistema operativo basato su Android 9. Ovviamente non manca l'accesso al Play Store e Google Assistant, mentre lato hardware trovano spazio 1.5 GB di RAM e 8 GB di storage.

Le novità continuano con Xiaomi Mi TV 4S, disponibile nelle versioni da 43 e 55 pollici, rispettivamente a 391€ e 499€. In questo caso si tratta di due soluzioni con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e HDR. Anche stavolta non manca il supporto DVB-S2, DVB-C e DVB-T2, così come Android 9 e tutti i servizi collegati a Google. A questo giro, lato memorie, si passa a 2 GB di RAM e 8 GB di storage.

Prima di concludere vi segnaliamo che tutti e tre i modelli sono disponibili sotto forma di pre-ordine e che saranno disponibili all'acquisto a partire dal 27 Maggio 2020. Comunque è già possibile pre-acquistare le smart TV di Xiaomi, le quali possono anche essere accompagnate da una protezione aggiuntiva.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu