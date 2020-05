Xiaomi Mi TV 43″ E43K: nuova versione più economica, ma con un compromesso

Le smart TV della compagnia di Lei Jun sono riuscite in poco tempo a far gola anche agli appassionati occidentali, con il loro ottimo rapporto qualità/prezzo. Notizia recente è l'arrivo su Amazon – per la gioia di tutti gli appassionati italiani – ma intanto, in Cina, arriva un nuovo modello ancora più economico, o meglio una versione alternativa della Xiaomi Mi TV 43″ E43K.

Xiaomi Mi TV 43″ E43K: cosa cambia nel nuovo modello super economico

Il nuovo modello ad accomodarsi con le altre smart TV da 43 pollici del brand già esistenti in Cina. Xiaomi Mi TV 43″ E43K (nome del modello in questione) costerà almeno 100 yuan in meno rispetto ai modelli E43X, E43C ed E43A. Ma cosa lo rende più economico? Semplicemente la mancanza del Bluetooth, e quindi la presenza di un telecomando a infrarossi standard, mentre per il resto le funzioni restano le medesime. Ricordiamo che la nuova full screen di Xiaomi è a risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), ma ha una costruzione più solida e promette una maggiore immersione nella visione.

Il suo hardware prevede un chipset dual-core a 64-bit, 1 GB di RAM e 8 GB di storage interno. Inoltre, supporta lo screen mirroring e la decodifica DTS. Il prezzo annunciato per questa nuova Xiaomi Mi TV è di 1099 yuan, circa 141 € al cambio: una cifra decisamente appetibile che non può che ingolosire gli amanti della casa cinese.

