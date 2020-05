Xiaomi Mi Smart Kettle Pro è il bollitore con display e controllo della temperatura da app

La parata di accessori della compagnia cinese – dopo anche il debutto del primo monitor di Redmi – continua con il nuovo Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, versione rinnovata del celebre bollitore smart del brand. Si tratta di una soluzione che riprende il design della versione precedente, introducendo però alcune novità che lo rendono ancora più appetibile. Inoltre, dato che si tratta di un prodotto fresco di lancio in Cina (e non ancora disponibile negli appositi store per noi occidentali) a fine articolo vi segnaliamo anche dove comprare il bollitore smart di Xiaomi – quelli già presenti sul mercato nostrano – in Italia.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro: ecco tutte le caratteristiche del nuovo bollitore

Il tocco di Xiaomi per il suo Mi Smart Kettle Pro è palese: ancora una volta ci troviamo alle prese con un dispositivo caratterizzato da un design ed uno stile minimale, realizzato in materiale plastico e con una banda metallica nella parte superiore. L'unica colorazione disponibile è quella bianca e sul manico è presente un inedito display per il monitoraggio della temperatura dell'acqua in tempo reale.

L'interno è rivestito in acciaio inox 304 mentre sulla parte superiore del manico è presente il pulsate di apertura. Il nuovo bollitore di Xiaomi continua ad offrire una potenza di 1800W ed una capienza di 1.5 litri. Non mancano poi il controllo tramite app (grazie al supporto Bluetooth) e la possibilità di impostare il termostato e scegliere tra cinque diverse temperature dell'acqua (40/50/60/70/90°). In questo modo, oltre a scegliere la temperatura adatta al tipo di bevanda, sarà possibile mantenerla in modo costante all'interno del bollitore fino a 12 ore grazie all'apposita funzione.

Il Mi Smart Kettle Pro è stato lanciato in Cina – tramite lo shop del brand e JD – al prezzo di 249 yuan, circa 31€ al cambio.

Dove comprare il bollitore smart di Xiaomi in Italia

Al momento il nuovo Xiaomi Mi Smart Kettle Pro non è ancora disponibile all'acquisto nei principali store ma è probabile che lo vedremo fare la sua comparsa prossimamente. Non potete proprio aspettare e volete sapere dove comprare il bollitore smart di Xiaomi? Niente paura perché la versione precedente – senza display ma con controllo della temperatura via app – è disponibile all'acquisto su Amazon ed eBay; inoltre trovate anche la variante basic, senza funzionalità smart.

