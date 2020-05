Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K: nuova dashcam a meno di 60 euro

Dando uno sguardo a tutti i diversi prodotti rilasciati da Xiaomi in questi anni, troviamo una varietà incredibile di accessori. Non solo quelli afferenti al mondo degli smartphone, ma anche quelli riguardanti le pulizie, l'audio, la mobilità e tanto altro. Tra i tanti dispositivi, dunque, troviamo anche le dashcam, un prodotto sfruttato soprattutto da coloro che passano molto tempo in auto. Arriva, quindi, la nuova Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K, proposta ad un prezzo super vantaggioso.

Mi Smart Dashcam ha un sensore OV OS05A10

Non è un prodotto convenzionale ma, da un certo punto di vista, questa Xiaomi Mi Smart Dashcam 2K potrebbe essere più richiesta del previsto. Date le sue dimensioni davvero compatte, questa telecamera può essere posizionata quasi in qualsiasi punto dell'automobile. Anche in questo caso, poi, il design segue quello proposto già da altri modelli usciti in passato, che la rendono molto simile ad una piccola mirrorless. Sul retro, infatti, monta anche un piccolo display da 3″ grazie al quale vedere in tempo reale quello che sta registrando la camera.

All'interno di questo prodotto trova spazio un sensore OV OS05A10, con apertura f/1.8 in grado di registrare fino a 1.600p. Di default, comunque, si arriva ad una risoluzione 1.440p (2K), apportando un ulteriore miglioramento rispetto alle passate edizioni. Se questo non bastasse, poi, Xiaomi ha voluto anche implementare una migliore tecnologia di riduzione del rumore 3D.

Attualmente, questa Xiaomi Mi Smart Dashcam è in vendita su JD.com al prezzo di 399 yuan, dunque circa 51 euro al cambio attuale.

