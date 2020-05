Xiaomi Mi Smart Camera SE PTZ: la nuova IP Camera debutta su YouPin a 19€

Il lavoro della compagnia di Lei Jun verso i suoi prodotti smart non rallenta mai e quest'oggi arriva su YouPin una nuova soluzione votata alla sicurezza di casa. Si tratta di Xiaomi Mi Smart Camera SE PTZ, nuova IP Camera economica e in grado di restituire non poca soddisfazione.

Xiaomi Mi Smart Camera SE PTZ è la nuova videocamera di sorveglianza low budget

Lo scorso aprile, l'azienda ha lanciato due modelli PTZ (ossia PAN/TILT/ZOOM, è possibile controllare il movimento e la posizione delle lenti, sia in verticale che in orizzontale) con risoluzione 2K. Con la nuova Xiaomi Mi Smart Camera SE PTZ il prezzo scende ma in questo caso abbiamo un dispositivo dotato di un sensore da 2 MP in grado di effettuare riprese in Full HD (1080p). Altra limitazione riguarda la funzione PTZ: il movimento verticale non è automatico ma il corpo necessita di essere posizionato manualmente. La funzione automatica riguarda quindi solo la rotazione orizzontale.

Per quanto riguarda il modulo fotografico, questo arriva con tecnologia WDR (Wild Dynamic Range), visione notturna, codifica video H.265. Non mancano il supporto ad una memoria esterna da 32 GB e all'archiviazione tramite cloud. Chiude il quadro la rilevazione del movimento in grado di riconoscere le figure umane (in modo da non lanciare un falso allarme a causa della presenza di animali domestici).

La nuova IP Camera di Xiaomi è disponibile all'acquisto in Cina tramite YouPin (trovate il link in fonte) ed è proposta al prezzo di 149 yuan, circa 19€ al cambio attuale. Si tratta del modello PTZ più economico della casa cinese, nonostante qualche compromesso rispetto ai modelli maggiori.

