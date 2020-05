Xiaomi sta per portare nuovi monopattini elettrici in Europa

Vi ricordate l'articolo in cui vi parlavamo della moltitudine di accessori Xiaomi in arrivo in Europa nei prossimi mesi? Era soltanto un'indiscrezione, ma sta venendo via via confermata dalla realtà dei fatti. Siamo ancora curiosi di vedere prodotti inediti, in primis la Xiaomi Mi TV Stick, ma nel frattempo arrivano ulteriori conferme sui prossimi prodotti. Fra questi ci sono nuovi monopattini elettrici che, secondo la roadmap in questione, dovrebbero giungere da noi nel corso dell'estate.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 ed 1S: due nuovi monopattini elettrici per l'Europa

Xiaomi Mi Scooter 1S is launching in Europe soon. And there is a new higher end model coming called

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 coming, too. — Roland Quandt (@rquandt) May 4, 2020

A dare ancor più veridicità ai rumors ci ha pensato lo stesso Roland Quandt, voce molto attendibile quando si tratta di leak su nuove uscite europee. Nell'ultimo tweet fa presente come a breve sarà presentato anche da noi lo Xiaomi Mi Scooter 1S, lanciato in Cina nelle scorse settimane. Le novità introdotte con questa variante è una maggiore potenza del motore da 500W, così come un'autonomia prolungata a 30 km ed un rinnovato display LED.

Ad attirare l'attenzione è l'altro modello indicato da Roland, ovvero lo Xiaomi Mi Scooter Pro 2. Questo è un prodotto inedito e che dovrebbe rappresentare un successore dell'attuale modello Pro venduto anche in Italia. Sulla base di ciò, ci si aspetta un'autonomia sopra i 45 km e migliore tecniche di vario stampo.

