Xiaomi Mi Scooter 1S e Mi Scooter Pro 2: abbiamo prezzo e data

In virtù anche delle nuove direttive per i trasporti, che vedono favoriti i mezzi autonomi, Xiaomi sta per lanciare due nuovi monopattini in Europa. Quello che prima era soltanto un rumor si sta avverando, come un po' tutte le indiscrezioni sui nuovi accessori in arrivo. Sarà una coppia pensata per arricchire ulteriormente la proposta al pubblico, andandosi ad aggiungere ai due già in commercio. Il più economico sarà Xiaomi Mi Scooter 1S, il cui costo sarà il più basso visto finora, mentre Xiaomi Mi Scooter Pro 2 sarà quello più costoso e con meno compromessi.

Xiaomi sta per lanciare due nuovi monopattini per tutte le tasche

Xiaomi Mi Scooter 1S

Dello Xiaomi Mi Scooter 1S sappiamo già molto, grazie all'annuncio proveniente dalla Cina. Integrerà un motore da 300W in grado di offrire una velocità massima di 20 km/h ed un'autonomia di circa 30 km. Questo in virtù di una batteria da 275 Wh (o anche 7.65 Ah) con caricatore da 71W ed un peso complessivo di 12.5 kg. La principale novità di questo modello sarà l'implementazione del nuovo display LED a colori sul manubrio, con informazioni su velocità, batteria e modalità di guida.

Xiaomi Mi Scooter 1S sarà lanciato ad un prezzo di 299.99€.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2

Come anticipato, lo Xiaomi Mi Scooter Pro 2 sarà il monopattino elettrico per coloro che non vogliono compromessi tecnici. Il motore sarà pressoché invariato, mentre sarà la batteria ad aumentare e passare a 474 Wh (12.8 Ah) per un peso di 14.2 kg. Questo per far sì che, con la batteria carica al massimo, si possa raggiungere un'autonomia prossima ai 45 km. Un altro bonus derivante da questo boost è nel grado di pendenza percorribile, indicato al 20°.

Non sappiamo ancora quando saranno commercializzati, anche se i rumors parlano di luglio come periodo utile. Quello che sappiamo è che Xiaomi Mi Scooter Pro 2 costerà la bellezza di 599.99€.

