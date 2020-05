Xiaomi Mi Reader: l’eReader e-ink è in sconto con Coupon

Lanciato in Cina nello scorso novembre, Xiaomi Mi Reader – il primo lettore eReader del brand – è finalmente disponibile anche per le nostre latitudini e lo si trova su Banggood con Coupon dedicato.

Xiaomi Mi Reader: con Coupon su Banggood è il vero rivale del Kindle

Dando uno sguardo alla scheda tecnica, ci troviamo davanti ad dispositivo con display da 6″ con risoluzione 1024×768 pixel da 212 PPI integrante una tecnologia eInk ed un sistema di retroilluminazione a LED con 24 regolazioni. Il comparto hardware è composto da un SoC quad-core Allwinner B300, abbinato ad 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, che permette di poter raccogliere fino a 5000 eBook ed una batteria da 1800 mAh ricaricabile via USB type-C. La durata dell'autonomia è stimata di alcune settimane. Il sistema operativo che muove l'eReader è basato su Android 8.1, ottimizzato proprio per supportare tutti i tipi di file per la lettura.

Xiaomi Mi Reader è disponibile all'acquisto su Banggood ed il prezzo cala grazie al Coupon che trovate nel box in basso.

