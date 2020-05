Ad oggi il modello capostipite della serie Mi Note è lo Xiaomi Mi Note 10, arrivato dopo 2 anni di assenza di un nuovo esponente. Quello precedente era lo Xiaomi Mi Note 3, un modello che fu altamente apprezzato in quanto capace di esporre specifiche di tutto rispetto. Lo caratterizzavano caratteristiche quali Snapdragon 660 e dual camera con teleobiettivo 2x, con un display da 5.5″ che suona a dir poco anacronistico. I tempi sono cambiati e ci siamo ormai lasciati alle spalle quel periodo storico, ma pare proprio che Mi Note 3 non voglia abbandonarci.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate X2 potrebbe ispirarsi a Xiaomi Mi MIX Alpha

Un'edizione customizzata di Xiaomi Mi Note 3 compare in rete

Qualche mese fa vi avevamo mostrato una forma prototipale di Xiaomi Mi Note 3, con fattezze non propriamente identiche a quello che è stato il modello definitivo. Adesso ne vediamo un'altra versione, questa volta commercializzata al pubblico, seppur con una tiratura molto limitata.

In modo da celebrare Kris Wu (conosciuto anche Wu Yifan), allora brand ambassador di Xiaomi, venne prodotta un'edizione limitata di Xiaomi Mi Note 3. Uscita in concomitanza con il suo 27esimo genetliaco, condivide la stessa colorazione bluastra dell'originale ma con una back cover contraddistinta dall'incisione della sua firma in oro. C'è anche una confezione personalizzata con accessori bonus che ne giustificavano il prezzo maggiorato.

Apparentemente questo Xiaomi Mi Note 3 Wu Yifan Edition non è mai stato commercializzato apertamente. Ad anni di distanza, invece, compare a sorpresa sulla piattaforma di Alibaba ad un prezzo accessibile. Si parla di 1999 yuan, circa 260€, per uno smartphone ormai demodè ed abbandonato a livello software, ma che potrebbe far gola ai collezionisti.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu