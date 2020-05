Xiaomi Mi Note 10 Lite debutta su Amazon ed è già in sconto!

A fine Aprile la compagnia di Lei Jun ha presentato il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite, smartphone mosso dallo Snap 730G ed equipaggiato con una Quad Camera da 64 + 8 + 5 + 2 MP. Insomma, il solito medio di gamma di tutto rispetto che non potrà che fare gola a chi cerca uno smartphone economico e performante, che non rinuncia al comparto fotografico e ad un look davvero niente male.

Xiaomi Mi Note 10 Lite è disponibile in preorder su Amazon

Il nuovo Xiaomi Mi Note 10 Lite è disponibile in preorder su Amazon Italia, ovviamente con tanto di spedizione Prime. Il dispositivo è presente nella versione da 6/64 GB, venduta al prezzo di 349€ (nelle colorazioni Black, Purple e White, tutte e tre disponibili tramite i box in basso). Il mid-range votato alla fotografica sarà in vendita a partire dal 28 Maggio ed arriva a prezzo scontato rispetto a quanto annunciato durante l'evento di fine Aprile.

Vi ricordiamo che il Mi Note 10 Lite è presente nel listino di Vodafone e può essere acquistato anche a rate. Tuttavia, come al solito in questi casi, il debutto su Amazon non può che ingolosire, sia per lo sconto proposto che per tutte le garanzie del caso. Qui sotto trovate il link all'acquisto per il nuovo dispositivo, in tre colorazioni differenti.

Inoltre se puntate ad un ulteriore risparmio, lo trovate anche sullo store EdwayBuy in preorder con spedizione dall'Italia, nelle versioni da 6/64 GB e 6/128 GB, rispettivamente al prezzo di 299€ e 319€.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu