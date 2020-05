Xiaomi Mi Note 10: arriva Android 10 con la MIUI 11.1.1.0 | Download

Buone notizie per tutti i possessori di Xiaomi Mi Note 10: dopo settimane di attesa, finalmente sta iniziano il rilascio di Android 10. Lo scorso marzo vide iniziare il roll-out dell'aggiornamento ma soltanto per la controparte cinese, ovvero Xiaomi Mi CC9 Pro. Adesso è il momento anche per gli utenti non cinesi, trattandosi della MIUI 11.1.1.0 Global, pensata per l'utenza più tipicamente occidentale. Per il momento l'aggiornamento è ancora confinato al programma Beta, avendo bisogno di testarlo su medio/larga scala prima di rilasciarlo per tutti.

Android 10 inizia ad arrivare su Xiaomi Mi Note 10, anche se ancora in Beta

Come segnala il changelog completo, questo aggiornamento porta con sé anche le patch di sicurezza Android relative al mese di aprile 2020. Secondo le prime segnalazioni, l'update comprende anche miglioramenti per fotocamera, sblocco con impronta e reattività del sistema in generale. Fra le novità meno palesi ci sono anche nuove funzioni relative all'Always-On Display, mentre la registrazione delle chiamate non è più disponibile (almeno in questa release).

Anche se non si tratta della versione finale, siamo certi che diversi utenti la vorranno già provare. Se aveste uno Xiaomi Mi Note 10 “tucana“, quindi, potete avere un assaggio di Android 10 installando la ROM. Con un peso di circa 2.6 GB, potreste aver ricevuto la notifica di aggiornamento, nel caso foste stati scelti dal programma Beta. In caso contrario, potete effettuare l'installazione scaricando la ROM ed installandola tramite modalità recovery.

Scarica la MIUI 11.1.1.0 QFDMIXM

