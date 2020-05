Nella seconda metà del 2019 la compagnia cinese ha presentato il suo smartphone futuristico con display Surround. Il flagship presenta una prezzo da capogiro – circa 2500€ al cambio – eppure non è mai stato in vendita, forse per alcune problematiche legate proprio al pannello (ma poi è arrivata anche la pandemia in Cina a metterci lo zampino). Nonostante il concept phone appaia come una chimera, già si parla di un possibile Xiaomi Mi MIX Alpha 2 – nome in codice Draco, già avvistato in passato – con un comparto hardware rinnovato.

Xiaomi Mi MIX Alpha 2 potrebbe essere vicino al debutto: spunta il nome in codice Draco e dettagli sulle specifiche

A quanto pare il primo capitolo potrebbe non vedere mai la luce in versione commerciale. Le ultime indiscrezioni riferiscono che la compagnia cinese è intenzionata a passare direttamente alla generazione successiva, stavolta equipaggiata con il chipset Snapdragon 865. Non è chiaro se avremo a che fare con una variante del primo concept con hardware migliorato oppure con un vero e proprio Xiaomi Mi MIX Alpha 2; al momento si vocifera che il nome in codice dello smartphone sia Draco.

#MiMIXAlpha hands-on with @MiaWang1101 I could stare at that dynamic wallpaper all dayyy 🔮 pic.twitter.com/k9WbDHWKBP — Agatha Tang (@aggasaurus) May 26, 2020

Fatto sta che nelle scorse ore una serie di dirigenti del brand cinese hanno cominciato a pubblicare immagini e video dedicati al dispositivo. Potrebbe trattarsi di un indizio inerente il secondo capitolo, oppure – come suggerito sopra – potrebbe essere davvero in dirittura d'arrivo un modello commerciale con processore aggiornato e nulla più.

Vedremo cosa ci riserverà la compagnia e nel frattempo vi ricordiamo che nel corso dei mesi non sono mancate notizie sul possibile Xiaomi Mi MIX Alpha 2, precisamente grazie al alcuni brevetti sospetti (qui e qui).

