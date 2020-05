I prodotti di Xiaomi sono ormai parte della vita di tutti i giorni di persone da tutto il mondo, visto che il brand cinese si è espanso praticamente ovunque. Ognuno con il proprio modello e strumento preferito, e non è esente da questo lo stesso CEO della casa cinese, Lei Jun, che su Weibo ha dichiarato di avere un suo smartphone preferito. Che si tratti dell'ennesimo indizio in riferimento al futuro Xiaomi Mi MIX 4?

Today Lei Jun posted that: his favorite #Xiaomi phone is the Mi MIX 2 Unibody ceramic version, which feels like a jade👍

After that, the fans began to write that they are waiting for Mi Mix 4 😀 pic.twitter.com/t2wW3LFi7k

