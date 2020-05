Xiaomi: si torna a parlare di Mi MIX 4, con display a 120Hz | Rumor

Da qualche tempo, ormai, non si sente quasi più parlare di Mi MIX 4. Sembra, infatti, che Xiaomi non sia intenzionata a presentare questo nuovo smartphone entro la fine di quest'anno. Nonostante tutto, però, potrebbe non essere così lontana l'uscita di qualche informazioni in più in merito a questo device. Nelle ultime ore, infatti, pare che il dispositivo sia tornato a far parlare di sé.

Xiaomi è al lavoro su due device con display a 120Hz

Stando alle ultime notizie trapelate su Weibo, attraverso Digital Chat Station, pare che Xiaomi sia al lavoro su due nuovi smartphone. Non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale in merito, anche se al momento sembra che i nomi in codice di questi due prodotti siano Apollo e Verthandi. Al momento è solo una speculazione il fatto che possa trattarsi effettivamente della serie Mi MIX 4, anche perché non esiste nessuna conferma in merito.

Conosciamo solo un dettaglio di tutta questa vicenda, ovvero la presenza a bordo di questi smartphone di un display con refresh rate pari a 120Hz. Si torna a parlare, dunque, di questo tipo di soluzione anche sugli smartphone Xiaomi, anche se non sappiamo ancora quali saranno le unità coinvolte da questa “rivoluzione”.

Voi cosa ne pensate? Potrebbe davvero trattarsi di Mi MIX 4?

