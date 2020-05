Quando venne presentato più di un anno fa, specie in Italia, Xiaomi Mi MIX 3 5G sembrava una delle migliori soluzioni con le nuove frequenze. Dopo il primo ciclo di vita, l'ex flagship di Xiaomi ha deluso le aspettative, rispetto alla versione 4G, per la lentezza con cui viene aggiornato. Infatti, se ad oggi il gemello ha ricevuto già Android 10, il sopracitato smartphone è ancora fermo al palo, e questo inizia ad infastidire gli utenti.

Utenti stufi di Xiaomi Mi MIX 3 5G lanciano una petizione per ottenere l'aggiornamento ad Android 10

Proprio per questo, è di questi giorni una petizione lanciata su Change.org che si spera possa sortire l'effetto desiderato per uno smartphone ancora potentissimo, ma castrato nel software. Ad oggi, mentre scriviamo, le firme raccolte sono 111 sulle 200 prefissate in quattro giorni.

Questo tipo di petizioni per l'update degli smartphone Xiaomi non sono nuove, infatti fu creata già per l'aggiornamento dedicato al Mi A3 in gennaio – ovviamente accolta, ma i problemi sono risultati enormi, tanto da richiedere tre ritiri e quattro roll out.

La speranza è quindi che anche questa petizione pensata per lo Xiaomi Mi MIX 3 5G venga accolta dal brand cinese, ma si spera anche che non faccia la fine del dispositivo pensato per Android One. Voi possedete questo dispositivo bello ma dannato? Firmate anche voi la petizione che trovate nella fonte!

