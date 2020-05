Xiaomi Mi Band 5: ecco le prime vere immagini dal vivo (?)

Da moltissimi mesi, ormai, si continua a parlare sempre più insistentemente di Xiaomi Mi Band 5. Tantissimi fan, infatti, attendono la nuova smartband del brand cinese che, secondo alcuni rumor, dovrebbe implementare nuove importanti funzioni. Sebbene nelle scorse settimane sia comparsa qualche immagine fake in rete, ora pare che alcune foto mostrino effettivamente la reale Mi Band 5. Vediamo meglio di che cosa si tratta.

Mi Band 5 potrebbe costare circa 200 yuan (25 euro)

Secondo le ultime indiscrezioni comparse su Weibo, pare che la Mi Band 5 sia comparsa proprio all'interno di questa stessa piattaforma. Sarebbero state mostrate, infatti, due particolari immagini, che mettono in luce principalmente il sistema di ricarica del prodotto. Questo, però, sembrerebbe non differire poi molto da quello visto sui modelli precedenti. Si intravedono, infatti, solo due lunghi pin che, probabilmente, dovrebbero permettere alla band di ricaricarsi anche più velocemente.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi Band 5 potrebbe integrare Alexa e il monitoraggio SpO2

Questa volta il design sembra essere più in linea con le informazioni ottenute nelle scorse settimane. Nonostante tutto è necessario analizzare queste immagini con i piedi di piombo, perché potrebbe sempre trattarsi di un'altra fake news. Se questo dovesse essere, però, effettivamente la sua struttura, non sarebbe tanto diversa al modello attuale, perlomeno per quanto riguarda la diagonale del display. Non ultimo, poi, sarebbe il prezzo di lancio. Dall'utente che ha pubblicato le due foto sembrerebbe che la Mi Band 5 costerà circa 200 yuan, dunque 25 euro. Attendiamo, quindi, ulteriori informazioni a riguardo.

