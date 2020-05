Xiaomi Mi Band 5 si mostra nel primo super leak…o forse no

Il mercato dei wearable è stato in forte crescita negli ultimi due anni. Questo grazie a smartwatch molto interessanti, come ad esempio il recente Amazfit Stratos 3, a comodissime fitness band che hanno conquistato milioni di utenti, come nel caso della Xiaomi Mi Band, giunta alla sua quarta versione nel 2019.

E dato il successo proprio di quest'ultima, i fan di Xiaomi sono in attesa della presentazione della nuova edizione, Xiaomi Mi Band 5, che ha visto già qualche rumor in merito nei mesi scorsi, ma mai immagini di sorta…fino ad oggi.

Xiaomi Mi Band 5 nelle prime immagini leak…ma c'è il trucco!

Come postato oggi sul suo profilo Twitter, Slashleaks ha mostrato l'immagine del presunto display di Xiaomi Mi Band 5, mostrando un dispositivo a tutto schermo, con solo il tasto home touch che rimane nero (e considerando che si tratterà di un display OLED, l'autonomia non ne risentirebbe affatto). Se fossero immagini reali, ci troveremmo di fronte ad uno dei più bei modelli di smartband presentati finora. Ma purtroppo c'è il trucco.

A smentire la foto postata da Slashleaks, ci pensa il provvidenziale leaker Xiaomishka, che racconta come i presunti leak siano in realtà falsi, ma molto credibili, presi da Weibo. E se non si fa attenzione ad alcuni dettagli delle didascalie ad essi collegati, si può davvero supporre che siano le immagini reali del prodotto.

Fake image of Mi Band 5 🤔 At first glance, everything looks quite plausible if not for the watermark hinting at Weibo 😅 pic.twitter.com/jnQyPG9KDz — Xiaomishka (@xiaomishka) May 2, 2020

Quindi, per il momento, si tratta di un nulla di fatto. Ma a voi piacerebbe un display così per la Xiaomi Mi Band 5? Fatecelo sapere nei commenti!

