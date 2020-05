Xiaomi Mi Band 5 è in arrivo: certificata a Taiwan

Nonostante le immagini fake dedicate alla prossima smartband della compagnia di Lei Jun, l'hype per l'accessorio non è andato di certo scemando, complici anche le conferme da parte di Huami sulla partnership con la connazionale. Xiaomi Mi Band 5 arriverà quest'anno e a riprova di ciò, ecco la prima certificazione dedicata al dispositivo!

Xiaomi Mi Band 5 certificata a Taiwan con la sigla XMSH10HM

Il 14 Maggio, il nuovo accessorio del brand ha ricevuto la certificazione a Taiwan con la sigla XMSH10HM, un dettaglio che se confrontato con quella degli altri modelli dell'azienda (nell'immagine in basso) lascia poco spazio ai dubbi. Insomma, si tratterebbe proprio del primo documento ufficiale dedicato alla Xiaomi Mi Band 5, il quale non fa che aumentare la speranza che non manchi molto al debutto.

Secondo quanto riportato dalla stessa Huami, la nuova smartband arriverà nel 2020 ma al momento non abbiamo ancora una data di uscita. Anche le novità in arrivo restano avvolte nel mistero, anche se potremmo dare per scontato che ci troveremo nuovamente dinanzi ad un dispositivo a capsula, come per i modelli passati.

Ovviamente potremmo aspettarci anche un design in stile Redmi Band, ma anche in questo caso dovremo attendere leak affidabili o una conferma ufficiale. Una cosa è certa – almeno secondo le indiscrezioni trapelate finora: la Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe offrire una display più ampio (da 1.2″) ed il supporto NFC anche fuori dalla Cina.

