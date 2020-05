I rumor su Xiaomi Mi Band 5 sono sempre più ricorrenti. La nuova smartband di Xiaomi, tra le più apprezzate sul mercato, ha già ricevuto la certificazione a Taiwan, ma le notizie in merito alle sue funzioni sono ancora nella sfera dei rumor, seppur molto interessanti. Infatti, pare che la versione global potrebbe integrare l'assistente vocale Alexa, facendo un balzo in avanti non indifferente.

Xiaomi Mi Band 5: tutte le probabili feature

Dai primi leak ricavati dal team GeekDoing, che sono andati ad analizzare l'app Amazfit, sono venute fuori caratteristiche che faranno drizzare le antenne ai fan della Xiaomi Mi Band 5. Infatti, oltre all'implementazione di feature come il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue SpO2 – e quello per l'ovulazione – saranno introdotti NFC e l'assistente vocale Alexa. Ma non sarà per tutti così.

Infatti, vi saranno due modelli che si differenzieranno tra il mercato cinese e quello global. La Mi Band con code name “Kong Ming” (XMSH11HM) sarà quella destinata alla Cina ed avrà l'NFC integrato e l'assistente vocale XiaoAi, mentre quella global dal code name “York” (XMSH10HM) non avrà l'NFC (ancora una volta) ma si avvarrà di Alexa come assistente vocale. Assistente vocale che però ci risponderà solo in testuale. Come nuove feature inoltre, vi saranno il calendario, la regolazione della fotocamera nativa, la modalità non disturbare regolabile e gli orologi globali, personalizzabili sull'App Mi Fit.

Nuove attività sportive e watch face

Infine, sono state rivelate le presunte nuove attività sportive come l'ellittica, il vogatore, il salto alla corda, il ciclismo indoor e lo yoga. Rivelate anche le presunte watch face di default, che paiono molto più ricche di elementi rispetto alla precedente Mi Band.

Ovviamente, questi rumor rimangono da prendere con le pinze, e fin quando non verrà presentata (si vocifera per fine giugno, inizio luglio 2020 ma è tutto da vedere), non possiamo darle per certe.

