Xiaomi Mi Band 4 con NFC fa la sua comparsa in Europa

Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, la Xiaomi Mi Band 4 è un'ottima smartband, una delle migliori nel settore degli indossabili. L'unica vera nota stonata in tutto ciò è l'assenza di connettività NFC, specialmente se si considera che non si tratta di una mancanza vera e propria. Sì, perché in Cina la Mi Band 4 viene venduta con il chipset in questione, abilitando tutta una serie di funzioni, che siano i pagamenti in mobilità o l'interfacciarsi con la casa domotica. Evidentemente l'azienda ha valutato che non valga la pena venderla in Europa in questa variante, probabilmente per tenere il prezzo quanto più contenuto possibile.

La versione con NFC della Xiaomi Mi Band 4 è adesso in vendita in Europa orientale

A quanto pare, a quasi un anno di distanza dal suo debutto, Xiaomi ha cambiato idea, allargando la disponibilità della Xiaomi Mi Band 4 con NFC anche fuori dalla Cina. Grazie ad una partnership avviata con Mastercard, la “nuova” smartband ha iniziato ad affacciarsi anche in Europa. Lo slogan “MasterCard al vostro polso” rimarca il poter sfruttare la tecnologia contactless direttamente dalla smartband. Basta abbinare la propria carta per i pagamenti attraverso l'app Mi Fit, senza necessariamente tirar fuori lo smartphone dalla tasca. Che ci si trovi alla cassa del supermercato o al ristorante, la si avvicina al POS per effettuare il pagamento ed il gioco è fatto.

Ma non fatevi prendere dall'euforia: il debutto è limitato alla sola Russia, almeno per il momento. Certo è che si tratta di un cambiamento da tenere in considerazione, in quanto potrebbe anticipare un cambio nelle strategie di Xiaomi. Anche se, considerato che il lancio della Xiaomi Mi Band 5 non dovrebbe essere lontano, è plausibile che nel resto d'Europa l'NFC venga introdotto con essa.

Xiaomi Mi Band 4 NFC funziona anche in Italia?

Premetto che non ne abbiamo la certezza al 100%, ma il sito russo Xiaomi ci aiuta a capire meglio la situazione. Innanzitutto la funzionalità di pagamento tramite NFC funziona unicamente con il modello russo della Xiaomi Mi Band 4, siglata come MGW4059RU. Tutte le altre varianti (cinese esclusa, ovviamente) non potranno usufruirne. Inoltre, viene fatto presente come la Regione impostata sull'app Mi Fit debba essere Russia. Ultimo ma non ultimo aspetto da considerare, il più limitante, è che funziona soltanto con carte MasterCard. Se avete una VISA, una Maestro o American Express, per esempio, non potrete usarla.

