Xiaomi Mi Air Purifier 2C a meno di 100€: un vero affare grazie a questo coupon

Come ogni giorno si rinnova l'appuntamento quotidiano con le offerte di Banggood. Questa volta lo store cinese ci offre un'opportunità importante direttamente dal magazzino europeo: Xiaomi Mi Air Purifier 2C in offerta a 99€.

Xiaomi Mi Air Purifier 2C in sconto con coupon

Il purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier 2C sfrutta un doppio sistema di filtraggio con l'uso del filtro HEPA per la riduzione di polveri sottili PM2.5.

Tra i vantaggi del prodotto di Xiaomi, inoltre, abbiamo la possibilità di cambiare autonomamente il filtro HEPA. Inoltre, stando a quanto dichiarato dall'azienda, il purificatore è in grado di purificare piccoli ambienti in poco più di 10 minuti grazie alla struttura a 360°.

All'interno del prodotto è presente anche un sensore per rilevare la qualità dell'aria e, direttamente dalla luce LED sul dispositivo sarete in grado di capirne il grado di pulizia. Il purificatore d'aria di Xiaomi, come detto, è oggi in sconto su Banggood – dal magazzino europeo – grazie ad un coupon dedicato che troverete in basso.

