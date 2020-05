Il mercato degli Air Purifier ha subìto un'impennata non da poco, ed è sempre più difficile trovare prodotti validi a prezzi contenuti. Proprio per questo vi segnaliamo l'offerta targata AliExpress che vi permetterà di acquistare lo Xiaomi Mi Air Purifier al prezzo più basso di sempre. Come acquistarlo? Vediamolo insieme.

Xiaomi Mi Air Purifier 2H è in sconto su AliExpress, con spedizione da Spagna

Lo Xiaomi Mi Air Purifier 2H, uno dei prodotti più interessanti per rapporto qualità prezzo, oggi si fa ancora più interessante grazie all'imperdibile offerta targata AliExpress.

Dal magazzino europeo (Spagna) dello store, avrete l'opportunità di acquistarlo a soli 101€. Lo sconto in questione sarà visibile direttamente al check out.

L'Air Purifier 2H di Xiaomi, oltre al solido comparto hardware dedito alla purificazione da batteri ed acari, offre un'interazione senza precedenti con gli utenti e lo fa grazie alla fruizione dell'app Mi Home. Il purificatore d'ambiente del brand, infatti, riesce ad integrarsi a pieno titolo nelle più moderne Smart Home e ad interagire con gli assistenti vocali quali Alexa e Google Home.

Facciamo presente che l'offerta al prezzo più basso di sempre potrebbe non resistere molto, vista proprio l'appetibilità del prodotto, a maggior ragione in questo periodo.

Per seguire altre offerte come questa, in tempo reale, non esitate ad unirvi al già numeroso canale dedicato ad AliExpress che troverete in basso.

