Xiaomi Mi Air 2S: arriva il primo aggiornamento, con una valanga di fix

A inizio Aprile la compagnia di Lei Jun ha lanciato in patria le nuove cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2S, una soluzione che si è rivelata vincente sotto molteplici aspetti (qui trovate la nostra recensione). A distanza di poco più di un mese dall'uscita, finalmente le cuffie ricevono il primo aggiornamento del firmware, il quale va ad introdurre una tonnellata di fix e miglioramenti, in modo da rendere l'esperienza generale ancora più piacevole.

Xiaomi Mi Air 2S: le cuffie TWS hanno ricevuto il primo aggiornamento

Il changelog, come si vede anche nell'immagine in alto, è particolarmente ricco per essere il primo aggiornamento delle nuove cuffie TWS del brand. In primis troviamo due nuove parole chiave per i controlli vocali (che salgono a sette in totale) dedicati alla riproduzione musicale; ovviamente si tratta di una feature da utilizzare con XiaoAI, l'assistente vocale del brand disponibile solo in cinese. I fix per le Xiaomi Mi Air 2S sono davvero tanti e vanno a risolvere alcuni problemi di ritardo su Mi 10, Mi 10 Pro e Redmi K30 Pro, correggendo anche i cali della connessione Bluetooth.

Inoltre è stato corretto un bug che dava il via alla riproduzione automatica anche a cuffie spente; risolti vari difetti con XiaoAI, il problema dell'audio mono nelle chiamate su iPhone ed è stato ottimizzato il doppio tocco. Insomma, le novità non sono poche e di certo faranno piacere agli appassionati che hanno scelto di mettere le mani sulle ultime Xiaomi Mi Air 2S!

