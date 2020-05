Ad Aprile la compagnia di Lei Jun ha presentato le sue ultime cuffie TWS – le Mi Air 2S, recensite qui – eppure sembra che il lavoro della casa cinese stia procedendo come un treno incorsa. Infatti, sullo store Tmall hanno fatto capolino le nuove Xiaomi Mi Air 2 SE, ancora una volta si tratta di cuffie true wireless, ma con qualche differenza rispetto a quanto visto finora: andiamo a dare un'occhiata al design, alle caratteristiche e – soprattutto! – al prezzo di vendita.

Xiaomi Mi Air 2 SE ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Come anticipato anche in apertura, ancora una volta si tratta di cuffie TWS dotate di connettività Bluetooth e secondo quanto rivelato dalla compagnia cinese, le Xiaomi Mi Air 2 SE saranno in grado di offrire fino a 5 ore di autonomia con una singola carica. Ovviamente l'autonomia sale utilizzando il case dedicato, che porta le ore complessive fino a 20. A proposito della custodia di ricarica, rispetto alle 2S si cambia registro, come si nota anche nell'immagine in basso.

Le nuove cuffie presentano due microfoni integrati e arrivano con tecnologia Beamforming per ridurre le interferenze e migliorare l'audio in chiamata. Immancabile poi l'integrazione con l'interfaccia MIUI: una volta aperto il case di ricarica, il dispositivo Xiaomi visualizzerà l'interfaccia di connessione delle cuffie. Una volta che il pairing sarà stato effettuato – automaticamente – sarà possibile visualizzare la percentuale della batteria di auricolari e custodia, tramite l'apposita finestra.

Le Mi Air 2 SE utilizzano un driver da 14.2 mm e presentano il supporto AAC; per quanto riguarda i controlli, anche in questo caso si sfruttano quelli touch direttamente sul corpo.

Xiaomi Mi Air 2 SE – Prezzo e disponibilità

Il prezzo delle cuffie Xiaomi Mi Air 2 SE è di 169 yuan – circa 21€ al cambio attuale – una cifra decisamente più bassa rispetto alle precedenti 2S e che mette in evidenza un target sicuramente meno esigente e votato al risparmio.

