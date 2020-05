Xiaomi Mi A3: arriva Android 10, per la quinta volta

Questa probabilmente è una delle vicende più controverse degli ultimi anni in fatto di aggiornamenti software. Xiaomi Mi A3, infatti, è stato per ben tre volte aggiornato ad Android 10, salvo poi essere tornato alla versione precedente. Tutti i tentativi, infatti, non sono andati a buon fine, a causa di numerosi bug e problemi. Da parte del team, però, c'é sempre stata la volontà di arrivare ad una soluzione in tal senso, motivo per cui adesso arriva nuovamente questo update, per la quarta volta, e speriamo davvero che sia quella buona.

Aggiornamento 13/05: siamo a quota cinque! Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Xiaomi Mi A3 con Android 10? Quasi un miraggio

Non sembre quasi essere reale una storia di questo tipo, ma Xiaomi Mi A3 per la quarta volta viene aggiornato ad Android 10. Tutti i dispositivi interessati, dunque, dovrebbero ricevere la versione V11.0.14.0 QFQMIXM, del peso di 32,69MB. Non sappiamo ancora se il brand abbia optato per un piccolo nucleo di persone, in modo da testare il reale funzionamento del software. Al momento non registriamo, però, ancora nessuna lamentela in merito.

Xiaomi Italia chiarisce la situazione su Xiaomi Mi A3 e Android 10

Siamo in attesa, comunque, di qualche riscontro da parte della community. Nel caso si rilevino problemi, dunque, potete lasciare un commento qui sotto. Speriamo davvero, però, di non dover aggiornare più questo articolo con l'ennesimo ritiro di Android 10.

In rilascio una nuova versione con le patch di maggio | Aggiornamento 13/05

Tramite un annuncio sul portale ufficiale della Mi Community (lo trovate qui), l'azienda cinese ha confermato il rilascio di un'ennesima versione di Android 10 dedicata allo Xiaomi Mi A3. Il roll out dell'update in questione sta procedendo in maniera incrementale in base al feedback degli utenti ed in base a quanto riportato sembra che al momento – 13 Maggio – abbia fatto capolino sul 25% dei dispositivi interessati.

L'aggiornamento in questione porta il firmware alla versione V11.0.15.0.QFQMIXM ed arriva con un peso di appena 35 MB. Nonostante il changelog annunci solo l'arrivo delle patch di sicurezza di Maggio, gli utenti segnalano anche la presenza di alcuni bug fix (specialmente per quanto riguarda l'app Fotocamera).

Stavolta comunque sembra che si tratti di una release di assestamento, quindi dita incrociate e speriamo che il peggio sia passato!

