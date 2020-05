Xiaomi Mi A2 Lite: rilasciato il terzo update con Android 10

Qualcosa dev'essere andato storto in partenza con la serie Mi A, visti i palesi problemi riscontrati in sede di aggiornamento. Quella di Android 10 si sta rivelando quasi un'epopea ed è quasi assurdo, se si considera l'appartenenza al programma Android One. I problemi ci sono stati sia per Xiaomi Mi A2 che soprattutto per il fratellino Xiaomi Mi A2 Lite. Probabilmente non si è mai assistito ad un avanti e indietro così consistente: il primo roll-out ha comportato seri problemi di bootloop ai suoi possessori. Senza parlare del malfunzionamento del display derivato anch'esso dallo sfortunato firmware Android 10.

Aggiornamento sfortunato anche per Xiaomi Mi A2 Lite: parte il terzo roll-out con Android 10

Detto questo, l'azienda ha parzialmente risolto la situazione, riavviando il roll-out di Android 10 per Xiaomi Mi A2 Lite, ma soltanto per alcuni utenti. A questo giro, invece, pare che il terzo roll-out riguardi tutti gli utenti, portando con sé le ultime patch di maggio per il comparto sicurezza di Google.

Speriamo che a questo punto si siano risolti tutti i problemi, anche perché la stessa situazione è accaduta anche con Xiaomi Mi A3. Pur essendo un dispositivo più recente, l'ultimo capitolo della serie Android One ha ricevuto ben cinque updates con Android 10. Insomma, ci auguriamo che Xiaomi abbia imparato qualcosa da questa maldestra gestione degli aggiornamenti.

