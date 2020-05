Xiaomi Mi 10E con Exynos 990: la bufala è in agguato

Evidentemente oggi è giornata di smentite per Xiaomi. Dopo aver allontanato l'idea sulla Mi TV Stick, questa volta è il turno di uno smartphone. Mi riferisco a Xiaomi Mi 10E, modello la cui esistenza è saltata fuori nella giornata di ieri ma su cui non ci siamo voluti pronunciare per ovvi motivi. Adesso ve ne vogliamo parlare, ma anche in questo caso affermando che, con molta probabilità, si tratta soltanto di un fake e neanche ben congeniato.

Un misterioso Xiaomi Mi 10E con Exynos 990 appare su GeekBench

Partiamo col dire che la fonte da cui arriva questo leak non è fra le più affidabili, avendo dimostrato più e più volte in passato di non essere attendibile. L'indizio fatto trapelare è uno screenshot di un benchmark eseguito su GeekBench, ovvero una delle cose più falsificabili e meno credibili di sempre, in fatto di smartphone. Secondo quanto indicato nel test incriminato, Xiaomi Mi 10E si caratterizzerebbe per essere il primo telefono Xiaomi della storia ad avere un chipset Samsung. Ad essere utilizzato sarebbe l'Exynos 990, lo stesso SoC degli ultimi Samsung Galaxy S20, assieme ad 8 GB di RAM.

Di per sé non sarebbe nemmeno una teoria così inverosimile, dato che sia Meizu che, più recentemente, Vivo hanno attinto dalle piattaforme hardware di Samsung. Senza contare che, viste le tantissime lamentele ricevute e le vendite non soddisfacenti, Samsung potrebbe avere effettivamente delle scorte superiori a quelle necessarie.

La prima cosa che fa storcere il naso in questo benchmark è l'assenza della sezione “Result information” che troviamo solitamente in fondo alla schermata. Qua sono contenuti i dati relativi alla data di caricamento del benchmark ed il numero di visualizzazioni ricevute. Per carità, si può falsificare anche questo dato con un minimo di conoscenza di editing grafico, ma evidentemente si è deciso di fare prima, tagliandolo direttamente. Ed infatti basta fare una rapida ricerca nel database GeekBench per vedere come non vi sia alcun risultato relativo a Xiaomi Mi 10E.

