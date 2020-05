In questi giorni ha tenuto banco la presentazione del nuovissimo top di gamma low cost POCO F2 Pro, presentato in Cina a 499€ e che raggiungerà i nostri scaffali ad un prezzo leggermente maggiore. Il prezzo, contenuto, ha generato così molta hype negli utenti che, però, si ricrederanno vedendo l'offerta odierna di Amazon: Xiaomi Mi 10 è in sconto a 549€ con garanzia Prime.

Xiaomi Mi 10 ad un prezzo folle: solo 549€ con spedizione Amazon Prime

Potrete acquistare Xiaomi Mi 10 ad un prezzo incredibile direttamente dalle pagine dell'e-commerce più famoso del mondo. Il device, infatti, è disponibile all'acquisto su Amazon.it con spedizione e garanzia Prime. Lo sconto, a 549€, si tratta a tutti gli effetti di un taglio di prezzo (inaspettato) e considerevole che mette quindi, un po' in ombra, POCO F2 Pro.

Come ampiamente dibattuto e presentato – anche nella nostra recensione – il top di gamma di POCO presenta infatti non pochi limiti strutturali, come la mancanza dell'OIS e della frequenza a 90Hz. Mancanze comunque accettate in virtù di un prezzo più che competitivo.

Con Xiaomi Mi 10, invece, non avrete alcun tipo di rinuncia e potrà essere vostro, praticamente, al prezzo attuale di POCO F2 Pro. Che dire, l'offerta spiazzante di Amazon non ha bisogno di molte presentazioni, ma andrà colta al volo! Per acquistare il dispositivo al prezzo indicato non dovrete far altro che cliccare sul link in basso.

I device saranno disponibili alla spedizione a partire dal 16 giugno 2020.

Se l'offerta dovesse scadere, vi consigliamo comunque di provare lungo l'arco della giornata dal momento che da stamattina il prodotto è stato scontato a fasi alterne, non escludiamo quindi che possa scendere nuovamente di prezzo in serata.

Nel caso in cui vi siate persi l'offerta pazzesca di Amazon, vi lasciamo la miglior offerta ancora attiva su Xiaomi Mi 10, da eBay.

