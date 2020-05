Xiaomi Mi 10 Lite Zoom: il debutto in Europa è previsto per Maggio

Qualche tempo fa abbiamo avuto la certezza del debutto in Europa dello Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, versione occidentale del modello Youth presentato in Cina. Il mid-range 5G è stato oggetto di un corposo spoiler direttamente dalla compagnia di Lei Jun, confermando l'identità del dispositivo e quindi tutte le specifiche a bordo (le trovate qui). Tanti, troppi indizi fanno pensare ad un lancio a stretto giro ed ora arriva anche un'indiscrezione da parte di Xiaomishka, con nuove informazioni sul dispositivo.

#Xiaomi #Mi10LiteZoom

So, Mi 10 Lite ZOOM with model number M2002J9E will have a codename "Vangogh".

The launch will take place in Europe in May 😉👍 pic.twitter.com/Obhyg7MaKJ

— Xiaomishka (@xiaomishka) May 10, 2020