Xiaomi Mi 10 è primo smartphone cinese a supportare l’aggiornamento della GPU

Quando c'è da fare un passo avanti nella tecnologia, Xiaomi è sempre in prima linea. È notizia di oggi che il flagship 2020 della casa cinese, lo Xiaomi Mi 10, sarà il primo smartphone in Cina a supportare gli aggiornamenti indipendenti alla GPU del processore Snapdragon 865. Come? Grazie all'app dedicata che ha implementato lo stesso brand su Mi 10, Mi 10 Pro e Redmi K30 Pro 5G.

Xiaomi Mi 10 potrà sfruttare tutta la potenza della GPU grazie all'aggiornamento dei propri driver

In linea teorica, questo tipo di possibilità Qualcomm l'aveva indicata già alla presentazione dei nuovi processori, ma dipende tutto dalle politiche interne dei produttori di smartphone, che lo rendono possibile proprio tramite le app proprietarie. Se Xiaomi ha deciso di spingere i propri flagship in termini di prestazioni grafiche, è segno che per il brand la potenza è un fattore essenziale per l'esperienza d'uso. Ed il fatto che sia la prima produttrice ad adottare questi update in Cina, la pone in una situazione di vantaggio sui diretti competitor.

L'aggiornamento in questione porta la sigla VA650.474.0 e dopo un primo avvistamento a bordo di alcune unità, sembra che l'azienda abbia dato il via al roll out per tutti in cina.

