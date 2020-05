Xiaomi: in arrivo uno smartphone con MediaTek Dimensity 1000+ e 144 Hz

MediaTek sta pian piano risollevando la sua posizione come chipmaker di smartphone, viste le ultime scelte da parte di brand emergenti come iQOO, che con Z1 è il primo produttore ad usare Dimensity 1000+, ma anche di brand in auge come Xiaomi, che ha lanciato insieme a Redmi il 10X con Dimensity 820. Ecco, volendo unire i due estremi, dagli ultimi rumor si evince che il colosso cinese voglia andare a produrre uno smartphone proprio con l'ultimo chipset top gamma del produttore taiwanese.

Xiaomi: MediaTek Dimensity 1000+ e 144 Hz, ma sarà a marchio Redmi?

Le supposizioni su quale prodotto di Xiaomi possa montare il MediaTek Dimensity 1000+ arrivano a seguito di due post del noto leaker di Weibo Digital Chat Station, che parla di un presunto smartphone del brand con questo SoC e con un display 144 Hz, che sarebbe un debutto. Infatti, il massimo refresh rate che possiamo trovare sui dispositivi sia a marchio Xiaomi che Redmi è a 120 Hz (Gamma Mi 10 e K30), quindi si potrebbe ipotizzare su un dispositivo votato al gaming, e potrebbe essere proprio del brand con a capo Lu Weibing.

Ovviamente, restiamo ancorati al campo delle ipotesi e non abbiamo notizie certe. Non ci resta quindi che attendere nuovi rumors che possano avvicinarci a questo presunto Xiaomi con Dimensity 1000+.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu