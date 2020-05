Il deumidificatore Xiaomi Lexiu asciuga anche gli abiti!

Con la prima afa (a dire il vero in anticipo) dell'anno, inizia la ricerca di elettrodomestici e prodotti utili al fine di non finire in una pozza di sudore. Ovviamente, Xiaomi pensa anche a questo. Infatti, ha lanciato sul mercato il nuovo deumidificatore Lexiu (non è il primo, ma si tratta di una versione potenziata), che oltre appunto a deumidificare la stanza, asciuga anche gli abiti.

Xiaomi Lexiu: deumidifica e asciuga gli abiti allo stesso tempo

La nuova soluzione Xiaomi Lexiu si presenta con il look tipico della compagnia cinese, con un design minimal ed una colorazione bianca. Molto compatto, riesce a coprire però spazi dai 10 ai 30 m², con una capacità di deumidificazione di 10L. Ha dentro di sé un compressore Panasonic, molto potente, così come la velocità di 85 m³/h ed un condotto dell'aria a forma di U a bassa resistenza. Nella parte superiore il pannello è a sfioramento.

Il deumidificatore Lexiu utilizza un refrigerante senza fluoro R134a, che lo rende anche ecologico. Ha doppia pompa di calore per la condensa, i tubi di rame totalmente filettati e flessibili permettono di aumentare il raggio d'azione ed è molto silenzioso. La feature però più interessante del prodotto è sicuramente il fatto di poter asciugare i vostri abiti in base al meteo, in quanto attiva la sua attività deumidificante per poter togliere umidità all'aria quando fuori è piovoso.

Il deumidificatore Xiaomi è in vendita attualmente su TMall ad un prezzo di 799 yuan (circa 104 euro).

