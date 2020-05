Lei Jun “sgamato”: il CEO di Xiaomi sorpreso con un iPhone

Dando un'occhiata ai numeri che Apple macina in Cina, non dovrebbe stupire la popolarità acquisita da questo brand. Anche se non si tratta spesso della prima azienda in termini di vendite, rimane comunque costantemente ai vertici di questa classifica. Nel corso degli anni, poi, ci sono state diverse aziende che si sono ispirate al modello dell'azienda di Cupertino, producendo smartphone simili, per certi aspetti, ad iPhone. Tra queste non possiamo che annoverare Xiaomi che più di una volta, dunque, ha ammesso di aver preso spunto da questo brand per i propri prodotti. Diversa è la situazione, però, se uno dei più alti dirigenti dell'azienda viene sopreso con un iPhone tra le mani!

Lei Jun viene smascherato da un post su Weibo

Weibo, il noto social network cinese, di solito rileva lo smartphone da cui viene realizzato un post. Tanto che in passato è stato utile proprio per conoscere in anticipo qualche smartphone inedito. Nelle ultime ore, dunque, è successa più o meno la stessa cosa a Lei Jun, CEO di Xiaomi, che però in questo caso non ha svelato nessuna novità. Nell'intento di pubblicizzare la lettura di alcuni libri, infatti, si è fatto sfuggire un particolare: la foto è stata scattata con un iPhone!

LEGGI ANCHE:

MediaWorld Red Days: nuove offerte per smartphone Xiaomi, OPPO e Huawei

Questa vicenda ha generato diverse discussioni tra i fan, tanto che Lei Jun è stato costretto quasi subito ad eliminare il post. Non dovrebbe stupire, però, il fatto che un dirigente di un'azienda così importante abbia tra le mani anche dispositivi della concorrenza. Stando a quanto dichiarato anche da Pan Jiutang, partner di Xiaomi, nessuno di questi personaggi può dire di non aver mai provato anche altri prodotti concorrenti. Si tratta di una prassi, di un qualcosa che in futuro potrebbe portare anche a dei benefici per l'azienda stessa. Sembra, poi, che lo stesso Lei Jun sia molto aperto da questo punto di vista, consentendo ai propri dipendenti di utilizzare anche smartphone della concorrenza.

Voi che cosa ne pensate? Credete che sia uno scandalo, o per voi questo potrebbe portare a qualche miglioramento nei prodotti futuri?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu