L'ecosistema di prodotti dedicati alla cura della pelle è vastissimo e, come sempre, Xiaomi anche in questo campo è in grado di dire la sua. Anche nel passato più recente vi abbiamo raccontato della capacità del brand di “sfornare” prodotti nuovi e validi dalla propria piattaforma di crowdfunding YouPin. Tra i dispositivi più interessanti per la cura della pelle troviamo però Xiaomi InFace, oggi in sconto su AliExpress.

Lo Xiaomi InFace è in offerta a partire da 14.9€

Lo Xiaomi InFace non è di certo una novità nel panorama dei prodotti per la cura della persona e potrebbe essere considerato un must per tutti i fan Xiaomi. Tuttavia vogliamo segnalarvi un'opportunità interessante data proprio da AliExpress che offre il prodotto in forte sconto, come detto, del 34%, con spedizione dai magazzini europei. Ciò significa che, acquistando il prodotto dalla pagina selezionata, che troverete in basso, avrete la possibilità di riceverlo in tempi molto più rapidi rispetto all'acquisto dalla warehouse cinese.

Facciamo presente comunque la possibilità di acquistare il prodotto dal magazzino cinese, scelta consigliata a chi non ha particolari esigenze in termini di tempo e che consentirà di risparmiare ulteriormente, portando il prodotto a costare soltanto 14.9€.

