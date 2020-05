HIMO Z16: l’e-bike pieghevole di Xiaomi è in sconto con coupon

È aperta la caccia alle bici elettriche: ogni italiano, sia per necessità che per l'arrivo dell'estate, sta correndo ai ripari cercando la migliore offerta per rapporto qualità prezzo. Proprio per questo oggi vi riportiamo la proposta di Geekbuying che offre la possibilità di acquistare la e-bike pieghevole Xiaomi HIMO Z16 in sconto con coupon.

Xiaomi HIMO Z16 è in offerta da Geekbuying

Anche la HIMO Z16 conserva la qualità costruttiva appartenente alla stragrande maggioranza dei prodotti Xiaomi. Troviamo infatti un telaio resistente ed al tempo stesso leggero che grazie ad alcuni accorgimenti offre la certificazione IPX7, per la resistenza a schizzi, spruzzi e polvere.

Al tempo stesso troviamo un motore – in regola per i nostri standard – di 250W e la batteria da 10000 mAh in grado di offrire un'autonomia di circa 80 km non servendosi a pieno della modalità full electric. Come accennato, poi, tra i vantaggi della e-Bike di Xiaomi c'è la possibilità di ripiegarla grazie alla cerniera centrale. Questo farà sì che potrà essere trasportata senza troppi problemi nei mezzi pubblici, ascensori e quant'altro.

Per acquistarla in presale dallo store Geekbuying al prezzo di 719€ non dovrete far altro che aggiungere al carrello il prodotto nel box in basso ed applicare il coupon “GKB449S“. Facciamo presente che il prodotto sarà spedito dalla Cina con la spedizione Railway che assicura la consegna senza rischi doganali.

Articolo Sponsorizzato.

