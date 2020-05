Xiaomi sale al 384° posto della classifica Forbes Global 2000

La crescita del marchio Xiaomi pare non volersi rallentare. Il brand di Pechino ha fatto registrare un altro ottimo risultato in termini di fatturato, che lo pone ad oggi al 384° posto della speciale classifica dei 2000 marchi con fatturato più alto al mondo, la Forbes Global 2000. Un balzo significativo, in quanto ha scalato ben 42 posizioni rispetto allo scorso anno. La stessa Forbes aveva già definito Xiaomi tra le aziende cinesi più innovative.

Xiaomi scala la Forbes Global 2000: Lei Jun molto soddisfatto

Andando a sciorinare i dati della classifica, si legge come Xiaomi abbia raggiunto un fatturato di 29.8 miliardi di dollari, con un utile pari a 1.5 miliardi, un attivo di 26.4 miliardi ed una capitalizzazione di mercato di 31.5 miliardi. Nel 2019, Xiaomi ha superato per la prima volta i 200 miliardi di RenMinBi (circa 26 miliardi di euro) di fatturato totale, con un incremento su base annua del 17.7% e con un tasso di crescita annuale su una scala di 9 anni (CAGR) del 112%. L'utile netto ha inoltre fatto registrare un aumento del 34.8% su base annua, con una stima di 11.5 miliardi di RMB (circa 1.5 miliardi di euro), superando le aspettative di mercato.

Ecco quanto dichiarato dal CEO Lei Jun, molto soddisfatto dei numeri: “Quando l'anno scorso Xiaomi è entrata nella Forbes Global 2000 per la prima volta, siamo stati molto onorati. Ci motiva a superare il livello del nostro business attuale, che è derivato dagli adeguamenti portati al brand nell'ultimo anno, come l'ampliamento del nostro portafogli di prodotti, oltre che dei sistemi di gestione. Abbiamo continuato ad espanderci su scala internazionale, con quasi la metà del nostro fatturato che arriva dai mercati esteri, rendendo Xiaomi un brand globale”.

“Nonostante le sfide impegnative, il Gruppo si dimostra sempre in crescita. Lavoreremo per migliorare sempre più la nostra strategia ‘5G+AIoT', oltre che ad aumentare i nostri investimenti, in modo da migliorare le vite delle persone con tecnologie innovative”.

Xiaomi: crescita e futuro

In aggiunta a quanto riportato da Forbes, dai dati degli analisti di mercato, Xiaomi ha fatto registrare una crescita del 9% nonostante la flessione del settore e del calo generale del 13% su base annua nel primo trimestre del 2020. Xiaomi prevede inoltre di lanciare almeno dieci smartphone 5G entro l'anno, investendo in ricerca e sviluppo fino a 10 miliardi di RMB (circa 1.3 miliardi di euro).

