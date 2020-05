Xiaomi Fizz: la zipper bag è il perfetto organizer a soli 7.3€

Xiaomi, grazie alla sua collaborazione con l'azienda Fizz, non di rado ci ha proposto articoli di cancelleria di ottima qualità a prezzi molto bassi. L'offerta odierna presentata da Banggood non è da meno e vi permetterà di acquistare il nuovo organizer di dimensioni A4 ad un prezzo contenuto.

La zipper Bag Xiaomi Fizz è disponibile in 4 colorazioni su Banggood

La zipper Bag Xiaomi Fizz è in sostanza un organizer che vi permetterà di separare documenti ed oggetti in maniera facile ed efficiente. Questo perché possiede tre comparti separati ed accessibili separatamente grazie alle cerniere colorate.

Più precisamente avrete la possibilità di accedere a due sacche trasparenti che vi permetteranno di consultarne il contenuto ed una terza sacca più capiente rivestita in tessuto nero. Visto l'utilizzo di materiali molto pratici e leggeri, la zipper Bag di Xiaomi potrà essere facilmente ripiegata su se stessa in modo tale da occupare pochissimo spazio. Il prodotto, oggi in offerta lampo su Banggood, è disponibile in 4 differenti colorazioni tra cui blu,verde, arancione e gialla.

