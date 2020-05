Xiaomi si scaglia contro gli account di fake news in Cina

Con l'espandersi della notorietà e del successo del brand Xiaomi negli ultimi anni, sono aumentati purtroppo anche i rischi che corrono i propri utenti. Molte operazioni di marketing online attuate in questi anni, hanno portato a chi si approvvigiona di notizie non pochi problemi legati all'apprendimento di informazioni rivelatesi poi fake. Vediamo nel dettaglio.

Xiaomi contro chi divulga notizie false per profitto in Cina

Come riporta ITHome, Xiaomi inizierà un processo di rettifica lungo due mesi al fine di individuare account marketing online che causano problemi con le fake news in Cina. Nello specifico, si andranno ad individuare, come si legge, profili che mirano a visibilità e traffico, che creano notizie scottanti e titoli sensazionalistici. Oppure che, si apprende, utilizzano nomi istituzionali e della politica locale per creare notizie e conseguente ansia sociale, specie nei più giovani, e che quando si rivelano poi essere non veritiere portano ad attacchi alle figure sopracitate.

Quindi non solo verso i divulgatori di leak fasulli dei propri prodotti, ma proprio una mossa che mira a debellare un fenomeno sociale sempre più ampio, alla stregua di quanto fatto da Facebook da un anno a questa parte. Xiaomi, infatti, si rivolge a media e servizi online di supportare al meglio quest'iniziativa.

