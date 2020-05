Non è la prima volta che vi abbiamo parlato della vena astronomica di Xiaomi, che questa volta però si presenta in una forma più concreta e – appunto – nelle sembianze di una super offerta targata Banggood. Grazie all'offerta lampo dello store avrete la possibilità di acquistare lo Xiaomi Celestron a 185€.

Il telescopio Xiaomi Celestron SCTW-70 è in offerta lampo su Banggood

Nonostante il prezzo in offerta possa sembrare troppo alto, facciamo presente che lo Xiaomi Celestron è un prodotto di prima scelta e che arriva sullo store cinese ad un prezzo di listino pari a 308€.

Prezzo senz'altro – come dicevamo – giustificato da una scheda tecnica di tutto rispetto. Il telescopio di Xiaomi, infatti offre una qualità costruttiva elevata ed al tempo stesso diverse feature legate proprio all'ottica ed alle lenti presenti all'interno, come le due lenti con rivestimento ad hoc che permettono una visione più chiara dell'immagine.

Inoltre, il prodotto di casa Xiaomi offre – tanto per cambiare – una forte interazione con gli smartphone: acquistandolo avrete la possibilità di posizionare, grazie ad un cavalletto apposito, lo smartphone. Così facendo la camera dello smartphone potrà scattare immagini suggestive servendosi proprio dell'ottica del telescopio. Per poterlo acquistare in offerta lampo non dovrete far altro che cliccare sul box in basso, senza la necessità di applicare alcun coupon.