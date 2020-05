Xiaomi CARN: il pettine sterilizzante per animali è in offerta con coupon

Tieni al benessere del tuo animale domestico? Grazie a Xiaomi ed all'offerta di Banggood avrai la possibilità di acquistare l'esclusivo pettine sterilizzante per diversi animali domestici in sconto con coupon. Ma come funziona – più precisamente – il prodotto? Vediamolo insieme.

Lo Xiaomi CARN opta per la ricarica Type-C

Il pettine Xiaomi CARN lanciato dall'azienda e presente in offerta sulla piattaforma Banggood, è un vero e proprio dispositivo dedicato al benessere degli animali. Con l'utilizzo delle proprietà antibatteriche potrete quindi far si che il vostro animale domestico sia al riparo da germi e batteri.

Per far sì che il vostro cane o gatto non sia spazientito dall'azione del prodotto, le mini setole presenti sul fondo garantiranno un massaggio costante.

Il prodotto in questione, come detto, è oggi in offerta sullo store Banggood, per acquistarlo non dovrete far altro che cliccare sul box in basso ed applicare il coupon in fase di check out.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu