Xiaomi brevetta la propria fotocamera sotto al display

Quando pensiamo al futuro dell'innovazione in ambito tecnologico, due sono gli argomenti cardine: smartphone pieghevoli e fotocamera sotto al display. In entrambi i casi anche Xiaomi ha le mani in pasta, per quanto ancora non abbia ancora dimostrato nulla di concreto. Del cosiddetto Xiaomi Mi Flex si è perso traccia già da qualche mese, così come della volontà di inserire la selfie camera sotto allo schermo. In realtà quest'ultima tecnologia sembra ancora lontana per molti, compresa OPPO che per prima ha voluto stupire la platea.

Continuano le prove per il futuro: Xiaomi brevetta un dispositivo con fotocamera sotto al display

Dopo che OPPO decise di anticipare tutti, mostrando di cosa era in grado, prontamente anche Xiaomi ha mostrato la propria declinazione di fotocamera sotto al display, con tanto di slide tecniche. L'utilizzo del condizionale era e rimane d'obbligo: ci vorrà ancora tempo prima di poterla vedere diffondersi su larga scala. È certo che questo brevetto avvicina questa possibilità, mostrando gli sforzi che Xiaomi sta portando avanti in tal direzione.

Questa immagine ci narra come la tecnologia in ballo funzioni nel caso di Xiaomi. La sezione in alto nel display potrebbe sembrare un notch, ma non lo è. Quello spazio ricavato è la porzione di schermo posizionata subito sopra al sensore per gli scatti fotografici. Come potrete intuire, questa scelta comprende la necessità di rendere in un qualche modo lo schermo “trasparente”. Così facendo, la selfie camera non è più occlusa e può ricevere la luce di cui ha bisogno per immortalare il soggetto.

Per fare questo viene utilizzato un vetro speciale con caratteristiche che comprendono una bassa riflettanza ed un'alta trasmittanza. Si tratta di una tecnologia molto delicata per essere ottimizzata a pieno, in quanto lo stesso vetro a protezione del display viene usato come lente. I difetti che attualmente ne derivano sono due: oltre alle ovvie difficoltà di scatto, a risentirne è anche il display stesso. Lo abbiamo visto palesemente con Vivo APEX 2020: laddove lo schermo viene elaborato per far passare la luce, si fa evidente la differente struttura, con conseguenti inestetismi.

