Xiaomi: nuovo borsello multitasche ad un prezzo super

Non è una novità ormai che Xiaomi produca accessori utili come possono essere zaini o trolley, ma anche quando si tratta di borselli non si fa trovare impreparata. Infatti, sarà in vendita da domani il borsello Xiaomi multitasche, comodo per metterci qualsiasi cosa… o quasi.

Xiaomi: ecco il borsello a quattro tasche ed idrorepellente

Il prodotto si presenta in linea con lo stile del momento, e risulta essere anche molto compatto, nonostante sia multitasche. Le tasche del borsello Xiaomi sono quattro, dove nella anteriore ci vanno comodamente tutti i biglietti per i mezzi pubblici o le chiavi di casa, mentre in quella principale (centrale), vi si possono alloggiare lo smartphone, le cuffie wireless, il caricabatterie portatile e altri oggetti personali. Nelle altre due sacche “nascoste” sarà possibile metterci i documenti. Il borsello può tenere anche una borraccia da mezzo litro od un piccolo ombrello.

Inoltre, il borsello a tracolla Xiaomi è rivestito da un film idrorepellente a quattro strati, utile per quando piove. L'accessorio sarà disponibile alla vendita in Cina dal 22 maggio al prezzo di 69 yuan (circa 8.90 €).

