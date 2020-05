Xiaomi Bebird X7 Pro: torna il pulisci orecchie smart, in vendita su YouPin

Quando parliamo di accessori smart non possiamo che annoverare, tra le aziende più attente in tale ambito, Xiaomi. Da quando questo brand ha cominciato a sviluppare prodotti di vario tipo, oltre gli smartphone, sono arrivati sul mercato tantissimi dispositivi diversi. Attualmente, infatti, nel listino del brand troviamo robot aspirapolvere, lavatrici, speaker bluetooth e davvero tanto altro. Nell'ambito dell'igiene personale, poi, trova spazio anche un prodotto molto particolare, ovvero un pulisci orecchie smart chiamato Xiaomi Bebird X7 Pro.

Bebird X7 Pro è dotato di un endoscopio da 300W

Dando un'occhiata alle caratteristiche di questo nuovo Bebird X7 Pro, notiamo la presenza di un form factor davvero elegante. Viene venduto, infatti, in due colorazioni: oro champagne e blu zaffiro. All'interno della penna trova spazio un sostegno della lungezza di 31,6mm e dal diametro di 3,5mm. Nella parte terminale, poi, risiede una protuberanza in silicone, un materiale morbido che permette di rimuovere lo sporco senza irritare le zone interne dell'orecchio. Nel caso in cui non foste soddisfatti di questa testina, potreste cambiarla scegliendo fra le altre 10 alternative a disposizione all'interno della base di ricarica.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mobi Fitness Springbok: nuova cyclette in arrivo su YouPin

Tutto è pensato per offrire una certa sicurezza al cliente. Motivo per cui, grazie al suo endoscopio, sarà possibile visionare ogni operazione di pulizia dell'orecchio direttamente su smartphone. Grazie all'applicazione Mijia, e ad una rete Wi-Fi, avremo modo di guardare sul telefono che cosa stiamo facendo. Si evince, dunque, la presenza di una batteria all'interno di questo prodotto, nello specifico un'unità da 350 mAh.

Xiaomi Bebird X7 Pro è attualmente in vendita su Xiaomi YouPin al prezzo di 239 yuan, circa 31 euro al cambio attuale.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu