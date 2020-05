Lo Xiaomi Backpack torna in due nuove, imperdibili colorazioni ed è già in sconto

Nel corso del tempo Xiaomi ha lanciato non pochi zaini grazie anche alla sua piattaforma di crowdfunding YouPin. Tuttavia, tra i più amati dagli utenti c’è senza ombra di dubbio il backpack da 10 litri. Lo zainetto che col tempo è diventato un best buy per tutti è oggi in offerta su Banggood, in due varianti innovative.

Lo zaino di Xiaomi da 10 litri è in offerta lampo su Banggood

Tutti gli amanti del brand avranno ben presente lo zaino Xiaomi da 10 litri, tra i primi prodotti targati Xiaomi ad approdare in Italia e negli store fisici. L’ormai storico zainetto da 10 litri – adatto per brevi spostamenti, per trasportare libri, tablet e notebook compatti – è oggi disponibile su Banggood in due colorazioni nuove e che vi sorprenderanno.

Le due nuove colorazioni donano al prodotto di Xiaomi nuova personalità e si aggiungono alle classiche già ampiamente conosciute ed apprezzate. Per acquistarlo nelle varianti citate, basterà aggiungere il prodotto presente nel box in basso, disponibile all’acquisto in offerta lampo al prezzo di 15.6€.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.