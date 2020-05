Xiaomi AX1800 è il nuovo router Wi-Fi 6 a basso costo

Per molti di noi è ancora un qualcosa di inesplorato, ma lo standard Wi-Fi 6 inizia a farsi strada nel mondo. Come spesso accade, sulla spinta dei produttori cinesi come Huawei e Xiaomi, sempre in prima linea sul fronte dell'evoluzione tecnologica. Per quest'ultimo produttore ci sono già molteplici prodotti a supportarlo, come nel caso del Mi Router AX3600. Trattandosi del primo prodotto del genere, si è puntato su un prodotto premium da affiancare alla serie Xiaomi Mi 10. Nel caso di Xiaomi AX1800, invece, l'azienda scala su qualcosa di più economico, ma senza rinunciare al supporto alle nuove reti.

L'ultimo standard Wi-Fi 6 è adesso supportato anche da Xiaomi AX1800

Come anticipato nei teaser ufficiali, ieri è stato ufficialmente lanciato questo Xiaomi AX1800 ed arriva con un design totalmente inedito. Anziché utilizzare il design classico visto con AX3600, il form factor di AX1800 si sviluppa in verticale, un po' come avvenuto con la Xbox Series X. La motivazione non è tanto estetica quanto ingegneristica, potendo dare più spazio alla componentistica per ridurre la diffusione del calore ed avere anche più spazio per la memoria.

Dentro sono integrate antenne ad alte performance a doppia banda, quindi 2.4/5 GHz, in modo da offrire una copertura del segnale a 360°. A dar loro man forte ci sono due amplificatori Qorvo, in grado di potenziare il segnale di 4 dB e la copertura del 50%. Lato hardware ci sono 256 GB di RAM ed il supporto Mesh Networking per diffondere la rete wireless in tutto l'ambiente. Il chipset integrato è un Qualcomm APQ600, dotato di CPU quad-core ed NPU dedicata, con tecnologia OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access).

Questa permette allo Xiaomi AX1800 è in grado di supportare fino a 128 dispositivi simultaneamente senza incorrere in problematiche. La sincronia con Mi App fa sì che, nel momento in cui un dispositivo domotico Xiaomi viene connesso, si associ senza bisogno di inserire la password. Per finire, il Tencent Online Game Accelerator (del quale vengono forniti 3 mesi gratuiti) permette un accelerazione per il gaming online.

Lo Xiaomi AX1800 sarà disponibile dal 15 maggio in Cina al prezzo di 329 yuan, circa 43€.

