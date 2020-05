Xiaomi potrebbe preinstallare l’app Aarogya Setu sui futuri smartphone in India

A pochi giorni dalla “fine” della polemica in merito alla raccolta di dati da parte di Xiaomi (lanciata da Forbes e che trovate qui) – con la compagnia cinese che ha fatto dietro front, aggiornando i propri browser contro la raccolta di dati incondizionata – si ritorna a parlare di privacy e del brand, stavolta spostando l'attenzione sull'India. Xiaomi è finita di nuovo sotto i riflettori per la questione dei dati personali degli utenti, ma questa volta c'è un valido motivo, visto che si tratta dell'app Aarogya Setu.

Xiaomi India: Manu Kumar favorevole a Aarogya Setu, l'app di tracciamento contro il Covid-19

Secondo quanto dichiarato da Manu Kumar (a capo della divisione indiana di Xiaomi) nel corso di un'intervista, i dispositivi del brand potrebbero prendere una strada tutta nuova ed arrivare con a bordo l'applicazione Aarogya Setu direttamente preinstallata. Per i meno avvezzi, si tratta di un app di tracciamento dei contatti dedicata al Covid-19, una soluzione ufficiale lanciata dal Dipartimento della Salute. Tramite GPS e Bluetooth, il software è utilizzato per tracciare la diffusione del coronavirus. Inoltre, proprio grazie alla localizzazione è in grado di determinare se un utente è stato in prossimità di una persona infetta, andando quindi a creare una sorta di database nazionale.

Al momento il CEO di Xiaomi India ha confermato che l'installazione dell'app è obbligatoria per tutti i dipendenti, in linea con le direttive del governo (in quale sta promuovendo appunto l'installazione per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati). Lo scopo del governo è quello di rendere l'app obbligatoria per tutti i nuovi smartphone nel paese; a questo proposito Manu Kumar si è detto favorevole e se arriverà la richiesta dall'alto, i futuri smartphone di Xiaomi arriveranno tutti con Aarogya Setu preinstallata.

Inoltre, il dirigente ha lanciato un appello a tutti i Mi Fan indiani, invitandoli a scaricare il nuovo software. Al momento l'app è stata installata da oltre 83 milioni di utenti, di certo solo una piccola parte degli abitanti del paese ma si tratta comunque di numeri importanti. Voi cosa ne pensate? Siete favorevoli all'installazione di un'applicazione per il tracciamento contro il Coronavirus? In fondo si tratta di un qualcosa in arrivo anche da noi!

