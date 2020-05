Xiaomi acquisisce parte del produttore di power bank ZIMI

Xiaomi è un'azienda che punta sempre al massimo risultato e se questo arriva da un suo partner, come il produttore di power bank ZMI (parte del gruppo ZIMI), allora è possibile che faccia una scelta importante, come acquisire parte del pacchetto azionario della compagnia.

Xiaomi e ZMI (o ZIMI): un rapporto che dura nel tempo

Se guardiamo nello specifico a ZIMI, ci troviamo davanti ad uno dei partner più proficui per Xiaomi, visto che l'azienda è impegnata nella ricerca, sviluppo e produzione di accessori per smartphone di fascia alta e IoT, come possono essere gli alimentatori, oppure i power bank, cavi dati, oltre a piccoli elettrodomestici smart. Il sodalizio tra Xiaomi e ZMI è così forte che il Vice Presidente del brand di Lei Jun, Zhang Feng, è anche uno dei fondatori del brand ZIMI.

Parlando di dati economici, l'acquisizione del 27.4% del pacchetto azionario di ZMI da parte di Xiaomi avrà un costo di circa 102.84 milioni di dollari. Di questi, 25.78 milioni di dollari in denaro ed il resto in azioni finanziarie. Xiaomi quindi, oltre ai quasi 26 milioni del pagamento, offrirà anche 54 milioni di azioni al suo partner commerciale.

Insomma, ancora una volta un segnale chiaro da parte della compagnia cinese: non solo smartphone, ma si continua a puntare alla grande anche su altri settori legati alla tecnologia. Lo scopo? Ovviamente quello di rendere sempre più completo il suo ecosistema di accessori e prodotti smart!

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu