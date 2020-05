XGIMI MoGo, MoGo Pro, Halo e H2: arrivano i nuovi proiettori portatili con Android TV

Nonostante l'avvento delle tv con schermi sempre più ampi, il fascino che suscita un proiettore è sempre vivo. XGIMI è tra le aziende più note in questo settore, ed i suoi nuovi proiettori portatili MoGo, MoGo Pro, Halo e H2 potrebbero fare al caso di chi ama guardare contenuti video in ogni angolo della casa. E se poi è integrato anche Android TV, tutto diventa ancora più interessante.

XGIMI MoGo e MoGo Pro: proiettori portatili con Android TV e casse Harman/Kardon

I due prodotti si mostrano molto compatti ed eleganti, soprattutto se utilizzati in appartamenti più moderni. La scheda tecnica mostra come XGIMI MoGo e MoGo Pro siano prodotti completi, con il MoGo standard dotato di una sorgente LED con una potenza di 210 Lumen ed un'autonomia di ben 10.400 mAh. Inoltre, è presente la correzione trapezoidale con regolazione schermo fino a 40° e messa a fuoco automatica. Non mancano casse integrate Harman/Kardon, per questo può diventare anche una comoda cassa Bluetooth, ed Android TV 9.0 per poter usufruire di tutti i contenuti multimediali più utilizzati.

Oltre a queste feature, il fratello maggiore MoGo Pro è dotato di una risoluzione nativa a 1080p, grazie alla tecnologia DLP e supporta il 4K.

XGIMI Halo e H2: esperienza visiva premium

Se i proiettori della serie MoGo sono comunque dispositivi di buone caratteristiche, il livello sale guardando la scheda tecnica degli XGIMI Halo e H2, prodotti di fascia premium che possono fare a caso degli utenti più esigenti. Il modello Halo, oltre alle caratteristiche dei modelli sopracitati, ha il plus di una correzione trapezoidale a 4 punti ed una proiezione dai 600 agli 800 Lumen. In più, conta una batteria da 17.100 mAh.

L'H2 invece, è la massima espressione del leitmotiv di XGIMI, dato che può proiettare fino a 1350 Lumen (con possibilità di visione diurna) ed un'estensione fino a 300 pollici senza perdita di nitidezza. Supporta il 3D ed ha un comparto di porte USB molto fornito, oltre alla porta Ethernet ed al Wi-Fi integrato. Per maggiori dettagli sui nuovi proiettori vi rimandiamo al sito ufficiale della compagnia.

