Vivo Z6 5G potrebbe arrivare sul mercato internazionale, avvistato su Geekbench

Appena due mesi fa, Vivo ha presentato un dispositivo premium in patria: Vivo Z6 5G. Smartphone dedicato, però, al solo mercato cinese. A distanza di tempo – e più precisamente ieri 4 maggio 2020 – è stato avvistato su Geekbanch un dispositivo dell'azienda che per certi versi richiama il device lanciato qualche mese fa. Che possa trattarsi della variante internazionale dello stesso? Vediamo meglio di cosa si tratta.

Uno smartphone Vivo con Snapdragon 765G appare su Geekbench

Il “misterioso smartphone” Vivo, che ha totalizzato 2930 in single core e 7838 punti in multi core, ha richiamato l'attenzione proprio per alcune similitudini con Vivo Z6 5G. I richiami, che fanno pensare al device presentato lo scorso febbraio, sono da ricondurre all'hardware. Come detto, infatti, il device Vivo, passato per Geekbench con il codice V2012A, proprio come lo Z6 5G, opta per lo Snapdragon 765G.

Che possa trattarsi dello stesso dispositivo in chiave internazionale? Certamente, in questo momento potrebbe essere un'ipotesi azzardata, ma non del tutto fuori luogo.

Ad ogni modo, comunque, non passeranno molte settimane affinché il nuovo prodotto faccia parlare nuovamente di sé. In tal senso non tarderemo nel farvi pervenire nuove informazioni in merito.

