Vivo Y70s 5G con Exynos 880: immagini, specifiche e benchmark

Quando si parla di componentistica, Vivo ha una filiera produttiva che tende a distaccarsi dalla media dei produttori di smartphone. Tolte le aziende come Huawei che possono affidarsi alle proprie soluzioni, pressoché tutte devono fare affidamento a Qualcomm e MediaTek. Le cose potrebbero cambiare nel prossimo futuro, come indicano i rumors dei lavori per la realizzazione di un chipset proprietario. Fino a quel momento, però, si vocifera che Vivo possa tornare ad affidarsi ad un SoC Samsung, con un Vivo Y70s basato sull'inedito Exynos 880.

Aggiornamento 21/05: spunta un nuovo poster ufficiale in rete. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Su GeekBench l'inedito Vivo Y70s potrebbe essere il primo ad avere l'Exynos 880

Un tempo c'era anche Meizu che aveva a catalogo smartphone dotati di chip Samsung, ma da allora è rimasta soltanto Vivo a farlo (esclusa Samsung, ovviamente). Lo abbiamo visto di recente sia con Vivo S6 5G che con Vivo G1 5G, entrambi basati sull'Exynos 980, così come la precedente serie Vivo X30. Si tratta dello stesso chipset presente sugli ultimi Samsung Galaxy A51 5G e A71 5G, arrivati dopo gli smartphone Vivo. Questo ci fa capire come Samsung utilizzi la sinergia con Vivo sia per commercializzare i propri chipset che per testarli prima di usarli sui propri telefoni.

Lo stesso potrebbe accadere con l'Exynos 880, SoC mai visto fino ad oggi e che potrebbe giungere per primo su Vivo Y70s. Lo smartphone è stato avvistato nel database GeekBench, con punteggi che fanno pensare ad una soluzione di fascia mid-range. Raccogliendo i rumors usciti a riguardo, Exynos 880 dovrebbe avere una CPU octa-core 2 x 2.0 GHz + 6 x 1.79 GHz ed una GPU ARM Mali-G76. Le performance dovrebbe essere più o meno equivalenti a quelle offerte dallo Snapdragon 765G di casa Qualcomm.

Aggiornamento 20/05

Nuovo poster ufficiale per Vivo Y70s, che però non fornisce molte informazioni aggiuntive. Viene confermata, dunque, la presenza di un SoC Exynos 880, dotato di connettività 5G di ultima generazione. Questo vuol dire che il dispositivo sarà in grado di sfruttare la rete 5G a doppia modalità (SA/NSA), mostrando una velocità teorica di download pari a 3,55 Gbps. Grazie a questo smartphone, inoltre, Vivo sarebbe riuscita nell'impresa di realizzare un prodotto 5G in ognuna delle differenti fasce di prezzo.

Aggiornamento 21/05

Un altro teaser conferma ulteriormente la presenza dell'Exynos 880 a bordo di Vivo Y70s 5G, svelandoci anche il design adottato. Anche questo modello sarà contraddistinto dallo schermo forato e da un modulo fotografico posizionato nello stesso modo di tanti altri dispositivi.

Ci vengono anche rivelate altre specifiche chiave di Vivo Y70s 5G, al cui interno ci sarà una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 18W. Per quanto riguarda la succitata fotocamera, il sensore principale sarà il classico da 48 MP.

